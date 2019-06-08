Форвард Ізраїлю Захаві повторив досягнення Рауля у матчах євровідбору

Нападник збірної Ізраїлю Еран Захаві допоміг своїй команді здобути перемогу над Латвією у матчі відбору на Євро-2020.

Ізраїль розгромив Латвії (3:0), а всі три голи у звітному матчі заби Захаві. Цікаво, що в попередньому матчі проти Австрії нападник теж оформив хет-трик.

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Таким чином Еран став першим гравцем з 1999 року, якому вдалося забити по три голи у двох матчах євровідбору поспіль. Попереднім автором цього досягнення був легендарний нападник збірної Іспанії рауль.

Після трьох матчів Ізраїль набрав 7 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці групи G. Відставання від Польщі складає 2 пункти.

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