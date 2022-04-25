З мріями про чемпіонство підопічним Лучано Спаллетті варто попрощатися. Відіграти 8 очок (у разі перемоги Інтера) за чотири тури майже нереально. На щастя, гандикап дозволяє не хвилюватися за місце у топ-4.

Наполі поступився Емполі і погіршив шанси на Скудетто, Салернітана та Дженоа наблизились до виживання в Серії А

Емполі обіграв Наполі в першому колі й зумів повторити це знову. Щоправда, у домашньому матчі довелося створити маленьке диво. До 79-ї хвилини господарі програвали 0:2, але змогли закамбечити. Вирішальний дубль в активі Андреа Пінамонті. Права на форварда належать Інтеру, який має найбільші шанси на чемпіонство. Також відзначимо грандіозний провал Мерета, коли Емполі забивав другий гол.