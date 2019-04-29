Форвард Гірник-Спорту Сікорський перебрався у чемпіонат Бангладешу

Екс-нападник Гірник-Спорту Ігор Сікорський став гравцем клубу Шейх Рассел з Бангладешу.

"Все вирішилося дуже швидко. За три дні до гри з Рухом мені прислали попередній контракт, запропонувавши поїхати за кордон. Від такої пропозиції я не міг відмовитися, оскільки мені вже буде 31 рік, і я не хотів втрачати можливість заробити гроші, які в Україні я не заробив би. Не сперечаюся, що далеко, Південна Азія, Бангладеш... Складний клімат, але нічого там теж грають у футбол.

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Команда називається Шейх Рассел. Вона являє столицю Бангладешу – Дакку. У вищій лізі чемпіонату Бангладешу грають 13 команд. Моя нова команда посідає третє місце і бореться за чемпіонство, і відстає від лідера на сім очок. 5 травня вже поновлюється чемпіонат, почнеться друге коло", – цитує Сікорського офіційний сайт Гірник-Спорту.

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