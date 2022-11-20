У стартовому поєдинку чемпіонату світу у Катарі Еквадор впевнено переміг господарів турніру з рахунком 2:0. Дублем відзначився Еннер Валенсія (ще один його гол не зарахували через офсайд).

ЧС-2022 стартував скандальним незарахованим голом у ворота Катару – перший легальний м'яч забили з пенальті

Форвард Фенербахче став другим гравцем в історії чемпіонатів світу, якому вдалось забити два голи у матчі-відкритті Мундіалю. Першим у цьому умовному рейтингу був Анджело Ск'явіо у далекому 1934 році (тоді він допоміг збірній Італії розтрощити США 7:1).

Окрім того, Валенсія забив п'ять останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу. На ЧС-2018 Еквадор не грав, а на Мундіалі 2014 року він забив Швейцарії та Гондурасу (двічі). До повторення рекорду чемпіонатів світу – 6 голів збірної поспіль, забитих одним і тим самим гравцем – йому залишився один м'яч. Раніше таке вдавалось лише португальцю Ейсебіо (ЧМ-66), італійцю Паоло Россі (ЧМ-82) та екс-динамівцю Олегу Саленку (ЧМ-94).

Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"

QAT 0-2 ECU (35')#Qatar2022



Enner Valencia es el SEGUNDO jugador que logra un doblete en el primer tiempo de un partido inaugural de TODA la historia de la Copa del Mundo. El primero fue Angelo Schiavio en la edición 1934 (Italia 7-1 Estados Unidos). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022