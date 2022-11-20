Форвард Еквадору у матчі-відкритті ЧС-2022 повторив досягнення, яке трималось 88 років – до екс-зірки Динамо лише 1 гол
Нападник Фенербахче Еннер Валенсія вже вписав своє ім'я в історію світового футболу.
У стартовому поєдинку чемпіонату світу у Катарі Еквадор впевнено переміг господарів турніру з рахунком 2:0. Дублем відзначився Еннер Валенсія (ще один його гол не зарахували через офсайд).
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Форвард Фенербахче став другим гравцем в історії чемпіонатів світу, якому вдалось забити два голи у матчі-відкритті Мундіалю. Першим у цьому умовному рейтингу був Анджело Ск'явіо у далекому 1934 році (тоді він допоміг збірній Італії розтрощити США 7:1).
Окрім того, Валенсія забив п'ять останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу. На ЧС-2018 Еквадор не грав, а на Мундіалі 2014 року він забив Швейцарії та Гондурасу (двічі). До повторення рекорду чемпіонатів світу – 6 голів збірної поспіль, забитих одним і тим самим гравцем – йому залишився один м'яч. Раніше таке вдавалось лише португальцю Ейсебіо (ЧМ-66), італійцю Паоло Россі (ЧМ-82) та екс-динамівцю Олегу Саленку (ЧМ-94).
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