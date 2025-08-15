За інформацією з соцмереж Акрітаса, форвард Динамо Беніто підписав контракт з кіпрським клубом. Нігерієць перейшов у нову команду в статусі вільного агента. Угода Беніто з Акрітасом укладена до 30 червня 2026 року.

Нігерієць перейшов до Динамо з російського Тамбова у 2020 році як вільний агент. За киян зіграв 34 матчі, забив 3 голи та зробив 3 результативні передачі.

Протягом цього періоду Беніто кілька разів відправляли в оренду – до Олімпіка, Гориці та Зорі. Transfermarkt оцінює 26-річного нападника у 300 тисяч євро.

