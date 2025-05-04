У матчі 27-го туру юнацького чемпіонату України Динамо розгромило Інгулець (4:0) і закріпилось на вершині турнірної таблиці. Дублем за киян відзначився Дмитро Кремчанін. Як наслідок, у доробку півзахисника вже 43 забитих м'ячі в юнацьких чемпіонатах.

Пономаренко став найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА

Таким чином, Кремчанін перевершив досягнення свого одноклубника Матвія Пономаренка, який на рівні юнацького чемпіонату відзначився 41 раз, і став лідером в історичному реєстрі найкращих бомбардирів чемпіонату U-19, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". До слова, попереду в Динамо ще три матчі й Дмитро має шанс покращити свій показник.

Результативність Дмитра Кремчаніна в чемпіонаті України U-19:

– сезон-2022/2023 – 9 голів;

– сезон-2023/2024 – 13 голів;

– сезон-2024/2025 – 21 гол (кампанія триває).

Нагадаємо, Пономаренко раніше став найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА. До слова, у турнірній таблиці чемпіонату U-19 Динамо випереджає Шахтар на 4 очки.