Нападник Динамо Владислав Супряга, який на правах оренди виступає за Зорю, відповів на бліц-опитування про свою кар'єру.

– Найсильніший тренер, з яким ти працював?

– Дмитро Михайленко.

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– Найслабший тренер у твоїй кар'єрі?

– Хацкевич.

– Найбільш технічний футболіст, з яким ти перетинався?

– Віктор Циганков.

– Найважчий захисник, проти якого доводилося грати?

– Ілля Забарний, – сказав Супряга у ефірі YouTube-каналу АкТИвні.

Нагадаємо, Супряга приєднався до Зорі на початку поточного сезону на правах оренди – гравець належить Динамо. Нападник зіграв у 15 матчах (загалом лише 335 хвилин), результативними діями не відзначався.

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