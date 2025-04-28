Форвард Динамо відверто назвав найслабшого тренера київської команди
Нападник Динамо Владислав Супряга, який на правах оренди виступає за Зорю, відповів на бліц-опитування про свою кар'єру.
– Найсильніший тренер, з яким ти працював?
– Дмитро Михайленко.
Бартуловіч пояснив відсутність Супряги в останньому матчі Зорі: "У нього обов'язково буде шанс"
– Найслабший тренер у твоїй кар'єрі?
– Хацкевич.
– Найбільш технічний футболіст, з яким ти перетинався?
– Віктор Циганков.
– Найважчий захисник, проти якого доводилося грати?
– Ілля Забарний, – сказав Супряга у ефірі YouTube-каналу АкТИвні.
Нагадаємо, Супряга приєднався до Зорі на початку поточного сезону на правах оренди – гравець належить Динамо. Нападник зіграв у 15 матчах (загалом лише 335 хвилин), результативними діями не відзначався.
Зоря завдяки шедевру Антюха перемогла Лівий Берег – кияни залишились у зоні перехідних матчів