Форвард Динамо Сухоручко може перейти в Слован Ліберец

Ліга Європи — 10:00 37
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Будучность: експрес-представлення суперника Зорі в Лізі Європи на чолі з тренером, який розгромно програвав Україні
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Люксембург не оскаржуватиме рішення у "справі Мораєса"Євро-2020 — 09:15 1953
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Фінал КАН-2019 Сенегал – Алжир: прикра поразка "левів" при справедливості чемпіонства "лисів пустелі" та нові рекордиСвіт — 02:53 2092
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УПЛ оголосила офіційний формат чемпіонату України на сезони 2020/21 та 2021/22Україна — 19 лип 6935
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Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантівТовариські матчі — 19 лип 4111