Форвард Динамо Сухоручко може перейти в Слован Ліберец

Нападник київського Динамо Данило Сухоручко незабаром може опинитися у Словані Ліберец.

19-річний форвард може стати першим переходом у рамках співпраці між клубами, повідомляє Динамомания.

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Сухоручко гратиме за Слован на правах оренди. Минулий сезон він провів у складі Арсенала-Київ. Щоправда, завоювати місце в основі "канонірів" не зумів. У його активі лише 2 матчі в усіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

Раніше стало відомо, що Динамо співпрацюватиме зі Слованом за зразком Шахтаря, який стабільно віддає гравців в оренду угорському Ференцварошу.

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