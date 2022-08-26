Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації. Матч-відповідь

Слован Братислава – Зрінські – 2:1 (по пен. 6:5). Перший матч – 0:1

Голи: Рамірес, 67, 120+1 – Савич, 103

Вилучення: Канкава, 118 (Слован)

Команда з Боснії та Герцеговини виграла перший матч і втримувала нічию до 67-ї хвилини. Ерік Рамірес замкнув простріл з флангу і вивів Слован вперед, перевівши гру в екстра-тайм.

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Там розігралася справжня драма. Зрінські зрівняв рахунок, а Слован залишився в меншості після вилучення Джаби Канкави – колишнього лідера Дніпра. До фінального свистка залишалися лічені секунди, але знову своє слово сказав Рамірес. Форвард фантастичним ударом ножицями оформив дубль. Гра перейшла в серію пенальті – Ерік свій удар реалізував, а словаки виграли 6:5. Слован вийшов у груповий турнір Ліги конференцій.

Нагадаємо, права на 23-річного форварда збірної Венесуели належать київському Динамо. Рамірес підписав контракт з "біло-синіми" влітку 2021-го, але зіграв лише 7 матчів (1 гол, 1 асист). Другу частину сезону 2021/22 відіграв у оренді за Спортінг Хіхон (12 поєдинків). Це перші голи Раміреса за Слован, який влітку наступного року може викупити гравця Динамо.

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