"Збірну Венесуели очолив Хосе Пекерман, і Рамірес дуже хоче стати основним нападником своєї національної команди.

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Ерік не захотів летіти до Києва, а вирішив залишитися в розташуванні збірної. Наскільки я розумію, Динамо все буде виконувати в рамках контракту, а за таку поведінку Рамірес буде оштрафований достатньо серйозно", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Рамірес перейшов у Динамо влітку 2021 року з Дунайскої Стреди за 1,75 млн євро. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року.

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