Колумбія, Прімера А, 4-й тур

Америка де Калі – Атлетіко Насьйональ – 0:1

Гол: Рамірес, 23

Вилучення: Ібарбо, 90+1 (червона картка) – Мієр, 14 (червона картка)

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Атлетіко Насьйональ на виїзді здобув перемогу над Америка де Калі. Героєм зустрічі став венесуельський форвард Динамо, який на правах оренди нині виступає у чемпіонаті Колумбії.

В середині тайму 25-річний нападник отримав пас з центра поля, на мить випередив голкіпера суперника, який вийшов далеко з воріт, і легко закотив сферу у сітку. Цінність цієї перемоги полягає ще й у тому, що Атлетіко майже весь матч провів у меншості – вже на 14-й хвилині гості залишились удесятьох і лише у доданий час арбітр вирівняв склади.

Нагадаємо, у поточному сезоні Рамірес провів за Атлетіко Насьйональ 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 2 асисти.

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