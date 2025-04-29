"Ви знаєте, коли ти приходиш до Динамо, всі одразу чекають від тебе результату. Коли у мене це не вийшло, я відразу закрився в собі. Почав уникати команди, друзів. Постійно сидів у квартирі.

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Це величезна проблема у спорті – самотність. Це сильно пригнічує. Важко, коли людина відчуває цю емоцію, але грає у командному виді спорту. На той момент мене підтримували Костя Вівчаренко, Денис Попов і Руслан Нещерет", – сказав Супряга у ефірі YouTube-каналу АкТИвні.

До слова, Супряга виступає на правах оренди у Зорі з початку поточного сезону – гравець належить Динамо. Нападник провів 15 матчів (загалом лише 335 хвилин) і результативними діями не відзначався.

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