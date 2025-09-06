Форвард Динамо офіційно став гравцем Чорноморця
Олександр Кучер вирішив укріпити атакувальну лінію своєї команди.
Нападник Динамо Владислав Герич став гравцем Чорноморця, повідомляє офіційний сайт "моряків".
Чорноморець оформив трансфер зіркового форварда Полісся, який повернувся з-за океану
19-річний форвард виступатиме за команду Олександра Кучера на правах оренди. Угода розрахована до завершення сезону-2025/26. В одеському клубі Владислав обрав собі футболку з номером 77.
Нагадаємо, Герич – вихованець Львова. Влітку 2023 року у статусі вільного агента перейшов в Динамо. За два роки форвард зіграв за U-19 "біло-синіх" 33 матчі та забив 18 м'ячів. За головну команду провів 3 поєдинки. Викликався у збірну України U-20.
До слова, Чорноморець за підсумками минулого сезону покинув УПЛ і виступає в Першій лізі. Після 4-х турів одесити у турнірній таблиці йдуть другими, маючи у своєму доробку 10 очок.