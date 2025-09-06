Нападник Динамо Владислав Герич став гравцем Чорноморця, повідомляє офіційний сайт "моряків".

19-річний форвард виступатиме за команду Олександра Кучера на правах оренди. Угода розрахована до завершення сезону-2025/26. В одеському клубі Владислав обрав собі футболку з номером 77.

Нагадаємо, Герич – вихованець Львова. Влітку 2023 року у статусі вільного агента перейшов в Динамо. За два роки форвард зіграв за U-19 "біло-синіх" 33 матчі та забив 18 м'ячів. За головну команду провів 3 поєдинки. Викликався у збірну України U-20.

До слова, Чорноморець за підсумками минулого сезону покинув УПЛ і виступає в Першій лізі. Після 4-х турів одесити у турнірній таблиці йдуть другими, маючи у своєму доробку 10 очок.