Форвард Динамо одружився
06:00 - Читать на русском
Молодий нападник "біло-синіх" Данило Сухоручко став на рушничок щастя.
Про обраницю 20-річного форварда нічого невідомо. Світлину з весілля виклав інший нападник Динамо – Євген Ісаєнко – у свій Instagram. До слова, днями він на правах оренди перейшов у Колос та вже відзначився двома голами.
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Зауважимо, Сухоручко виступає за молодіжну команду Динамо. В сезоні 2019/20 він забив 4 голи в чемпіонаті України U-21, а перед тим грав за київський Арсенал на правах оренди. За першу команду Динамо в офіційних матчах не грав.
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