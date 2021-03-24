Нападник "біло-синіх" Клейтон да Сілва може перейти в Альянсу Ліму, повідомляє видання Goal.

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Представники перуанського клубу нещодавно контактували з 25-річним футболістом. Очікується, що вже у найближчі дні Альянса зробить Динамо офіційну пропозицію щодо трансферу бразильця.

Нагадаємо, Клейтон приєднався до команди Мірчі Луческу у жовтні 2020 року на правах вільного агента, однак поки так і не дебютував за основу. Провів три матчі за U-21, в яких забив 1 гол. Його контракт з киянами розрахований до 31 грудня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро.

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