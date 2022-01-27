Нападник Динамо Ілля Шкурін має пропозицію від одного з лідерів польської Екстракляси.

Ілля Шкурін зацікавив Ракув, який вже надіслав запит щодо білоруського форварда, повідомляє Meczyki.pl.

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Зараз легіонер захищає кольори Динамо на правах оренди, а його контракт належить ЦСКА. Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну московський клуб хотів би достроково забрати Іллю з Києва, тому уважно розглядає пропозицію від поляків.

Підписання Шкуріна для Ракува може стати рекордним трансфером, адже за білоруса пропонують 1 млн євро, хоча до цього польський клуб найбільше платив 800 тисяч євро (Деян Сореску з Динамо Бухарест).

За Динамо Шкурін провів 11 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.

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