Форвард Динамо може перебратись до Польщі через загрозу війни – російський ЦСКА вирішить долю гравця
Нападник Динамо Ілля Шкурін має пропозицію від одного з лідерів польської Екстракляси.
Ілля Шкурін зацікавив Ракув, який вже надіслав запит щодо білоруського форварда, повідомляє Meczyki.pl.
Мілевський і Алієв можуть повернутися в Динамо
Зараз легіонер захищає кольори Динамо на правах оренди, а його контракт належить ЦСКА. Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну московський клуб хотів би достроково забрати Іллю з Києва, тому уважно розглядає пропозицію від поляків.
Підписання Шкуріна для Ракува може стати рекордним трансфером, адже за білоруса пропонують 1 млн євро, хоча до цього польський клуб найбільше платив 800 тисяч євро (Деян Сореску з Динамо Бухарест).
За Динамо Шкурін провів 11 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.
Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо