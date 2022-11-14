Словаччина, Фортуна ліга, 18-й тур

Слован – Ружомберок – 2:0

Голи: Рамірес, 48, Вайсс, 56

Нереалізований пенальті: Вайсс, 55

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У матчі чергового туру чемпіонату Словаччини Слован на власному полі здолав Ружомберок. Безпосередньо допоміг своїй команді нападник Динамо Ерік Рамірес, який виступає за братиславців на правах оренди. Форвард відкрив рахунок на 48-й хвилині: Куцка отримав м'яч на правому фланзі поблизу штрафного, увірвався у воротарський і прострілив на лінію. Захисник намагався перервати передачу, однак сфера підступно зрикошетила від нього і прилетіла до Раміреса, який без роздумів елегантно відправив її у сітку. За 7 хвилин господарі здобули право на пенальті, але Вайсс схибив. Реабілітуватись Владімір зумів вже за хвилину, поставивши крапку у матчі.

Після 18-ти турів Слован йде у турнірній таблиці першим, маючи у своєму активі 38 очок і випереджає Дунайску Стреду на три пункти.

Нагадаємо, Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі була оренда в хіхонський Спортінг і Слован. За братиславців Ерік виступатиме до кінця сезону – у 27 матчах він забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.

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