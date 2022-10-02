"Чи було важко під час відновлення від травми? Звісно, важко, адже був без команди. Сподіваюся, що вже все позаду, і з новими силами стаю до роботи. Прийдуть перемоги, і команда почне показувати той результат, на який усі сподіваються, і який має бути. Думаю, з гри проти Минаю ми розпочнемо переможну серію. Чи є дискомфорт після травми? Звісно, адже, я пропустив дуже багато. П’ять місяців – це достатньо великий проміжок часу. Сподіваюся, тепер усе буде добре, і я якнайшвидше наберу потрібну форму.

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Готовність скласти конкуренцію в нападі? Звісно, готовий. Але мені потрібно ще трішки часу, щоб адаптуватися у загальній групі, адже довгий час я працював індивідуально, і щойно почав тренуватися разом з усіма. Те звична річ після травми. Думаю, згодом, наберу форму і складатиму повноцінну конкуренцію", – поділився Кулач у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що Кулач приєднався до киян влітку 2021 року. За цей час Владислав лише 5 матчів за Динамо, забивши 1 гол. Чимало форвард пропустив через важку травму.

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