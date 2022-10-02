Форвард Динамо анонсував початок переможної смуги киян
Нападник Динамо Владислав Кулач розповів про свій стан після відновлення від важкої травми.
"Чи було важко під час відновлення від травми? Звісно, важко, адже був без команди. Сподіваюся, що вже все позаду, і з новими силами стаю до роботи. Прийдуть перемоги, і команда почне показувати той результат, на який усі сподіваються, і який має бути. Думаю, з гри проти Минаю ми розпочнемо переможну серію. Чи є дискомфорт після травми? Звісно, адже, я пропустив дуже багато. П’ять місяців – це достатньо великий проміжок часу. Сподіваюся, тепер усе буде добре, і я якнайшвидше наберу потрібну форму.
Динамо розірвало контракт з провальним легіонером, – джерело
Готовність скласти конкуренцію в нападі? Звісно, готовий. Але мені потрібно ще трішки часу, щоб адаптуватися у загальній групі, адже довгий час я працював індивідуально, і щойно почав тренуватися разом з усіма. Те звична річ після травми. Думаю, згодом, наберу форму і складатиму повноцінну конкуренцію", – поділився Кулач у коментарі офіційному сайту Динамо.
Додамо, що Кулач приєднався до киян влітку 2021 року. За цей час Владислав лише 5 матчів за Динамо, забивши 1 гол. Чимало форвард пропустив через важку травму.
Хацкевич після Динамо: синдром Мілевського, або Важко відмитися від російського лайна