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Форвард Десни Філіппов: Коберідзе пробігав поруч, він не зачіпав Кривцова

19 жовтня 23:54 292 Читать на русском
Форвард Десни Філіппов: Коберідзе пробігав поруч, він не зачіпав Кривцова
Олександр Філіппов / Соцмережі

Нападник чернігівської Десни Олександр Філіппов прокоментував неоднозначний епізод з невилученням Коберідзе.

"Епізод з Коберідзе? Я не сильно близько знаходився від цього епізоду, тому судити не мені. Начебто, порушував правила Антон Братков, він і отримав жовту картку – все справедливо. Лука Коберідзе пробігав поруч, він не зачіпав Кривцова. Це Братков стелився у підкаті і зачепив.

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Там уже на розгляд арбітра. Треба дивитися повтор, але раз суддя зробив свій вибір, значить, так воно і було, напевно. Будемо дивитися повтор. Я заступався за Коберідзе? Ми один за одного стоїмо горою. Момент був в динаміці, але мені здалося, що скоріше фолив Братков", – передає слова Філіпова "Футбол 1".

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Нагадаємо, арбітр матчу Шахтар – Десна Сергій Бойко вилучив гравця гостей Коберідзе, проте змінив своє рішення і залишив футболіста гостей на полі.

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Шахтар Шахтар Десна Десна Шахтар - Десна Олександр Філіппов Олександр Філіппов
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