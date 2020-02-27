Форвард Десни Філіппов розповів, проти якої команди найважче грати в УПЛ – це не Шахтар чи Динамо

Нападник Десни Олександр Філіппов зізнався, проти якого суперника в УПЛ його команді грати найважче.

"Шахтар – команда, яка грає. У них сильний підбір виконавців, вони самі грають і іншим дають. З ними виходить більш відкритий футбол. Динамо більше пресингує, ігри виходять більш закритими.

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Нам особливо важко грати з Колосом, хоча з кожним суперником по-своєму важко. Олександрія – непоступлива команда, не кажучи вже про провідні колективи. Втім, наприклад, Карпати, яких ми начебто і перемогли з великим рахунком (6:2), теж обіграти непросто. Результат часом буває оманливим", – цитує Філіппова офіційний сайт Десни з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, Філіппов у поточному сезоні зіграв 16 матчів в УПЛ і забив 9 голів. Щодо матчів з Колосом, то в поточному сезоні Десна набрала лише одне очко у двох поєдинках проти команди з Ковалівки.

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