Форвард Кайрата Дастан Сатпаєв, який приєднається д Челсі влітку 2026 року після досягнення 18-річчя, поділився, хто з гравців його майбутньої команди йому найбільше імпонує.

"З якими гравцями Челсі я хотів би грати? Я думаю, що у них зараз дуже сильний склад. Я б хотів пограти з Енцо Фернандесом та Коулом Палмером.

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Але особливо – з Михайлом Мудриком. Він завжди був одним з моїх кумирів завдяки своїй швидкості та техніці. Загалом, мені було б дуже цікаво зіграти у нинішній команді Челсі", – цитує 16-річного нападника Scout in Eurasia.

Нагадаємо, в грудні 2024 року стало відомо про провалену допінг-пробу вінгера Челсі Михайла Мудрика. За неофіційною інформацією, в організмі футболіста виявили заборонений препарат мельдоній. Гравцеві загрожує дискваліфікація на чотири роки.

До слова, згідно з домовленостями, Сатпаєв приєднається до Челсі влітку 2026 року, коли йому виповниться 18 років. До того часу Дастан виступатиме за Кайрат.

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