"Я вийшов, щоб допомогти, ми перемагали, але зі ще одним голом ми б точно тріумфували. Це я і зробив. Я допоміг команді, а ми перемогли – це найважливіше.

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Основна увага була зосереджена на перемозі, виконанні нашої роботи та перегляді того, що збирався робити Лестер. Але це був чудовий груповий етап. Ми завершили його з такою самою кількістю очок, як Лестер. Ліга Європи – це майже Ліга чемпіонів із сильними командами. Брага хоче бути серед цих великих клубів", – цитує Рікарду Орту Record.

Зауважимо, Брага завершила груповий етап Ліги Європи на другому місці з 13 очками, поступившись Лестеру лише за додатковими показниками – обидві команди вийшли в плей-офф. Зоря фінішувала третьою та залишилась без єврокубкової весни.

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