У матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 між Німеччиною та Японією (1:2) на 90-й хвилині замість Сержа Гнабрі на полі з'явився Юссуфа Мукоко. Форвард дортмундської Борусії став наймолодшим гравцем в історії збірної Німеччини, який зіграв на чемпіонаті світу, повідомляє OptaFranz.

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Нападник побив рекорд "Бундестім", вийшовши на заміну у віці 18 років та 3 днів. Також Мукоко став наймолодшим дебютантом турніру з 2002 року – тоді у складі Нігерії зіграв Фемі Опабунмі (17 років та 101 день).

До слова, серед європейців у більш юному віці у фінальних турнірах чемпіонатів світу грав лише абсолютний рекордсмен Мундіалів – нападник збірної Північної Ірландії Норман Уайтсайд (на ЧС-1982 йому було 17 років і 41 день).

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