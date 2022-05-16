17-річний форвард зізнався, що є геєм, ставши першим чинним професіональним футболістом у Великобританії, що здійснив камінг-аут, інформує Sky Sports. Одноклубники підтримали Деніелса.

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"Зараз відповідний час, щоб це зробити. Почуваюсь, що готовий розповісти людям свою історію. Хочу, щоб люди знали справжнього мене. Я думав багато, коли і як хочу це зробити. Я готовий бути собою, бути вільним та впевненим.

Тривалий час мені доводилось ховати правду, адже я хотів бути професіональним футболістом. Тому спитав себе, чи повинен я чекати виходу на пенсію, адже жоден гравець зараз не є відкритим геєм. Це була б відкрита брехня, я б не міг бути собою і жити так, як хочу.

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З моменту, коли я розповів усе своїй сім'ї, клубу, одноклубникам, пройшов період переосмислення і стресу. Це вплинуло на моє ментальне здоров'я, але зараз я впевнений, що хочу нарешті бути собою", – заявив Джейк.

17-річний форвард лише цього року підписав професіональний контракт із Блекпулом і дебютував у Чемпіоншипі. Це сталось у матчі проти Пітерборо.

Зауважимо, востаннє про свою приналежність до ЛГБТ-спільноти у Британії публічно оголосив британець Джастін Фашану в 1990 році, після чого продовжив грати у футбол.

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