Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко розраховував на форварда Байєра Артема Степанова, однак той відмовився приїжджати на збір команди, повідомив Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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За інформацією джерела, спершу Артем і його батько не виходили на зв’язок, а згодом перестали відповідати на дзвінки тренерського штабу. Відомо, що батько гравця спілкувався з наставником збірної U-21 Унаї Мельгосою. Між ними нібито була домовленість, що Степанов тренуватиметься з U-21, але виступатиме за U-20. Однак у підсумку форвард все одно вирішив не приїжджати.

Зазначається, що головною причиною такого рішення стали напружені стосунки з тренерським штабом збірної U-20. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв’ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім’ї Степанова.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Степанова хотіла переманити до свого табору збірна Німеччини, однак він зробив вибір на користь України.

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