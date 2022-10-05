Ерік-Максім Шупо-Мотінг дуже часто отримує неприємні слова на свою адресу.

Шупо-Мотінг має статус найбільш ненависного гравця Бундесліги. Згідно з дослідженнями Sportwettentest, камерунець отримує найбільше образ в інтернеті.

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Платформа проаналізувала понад 130 тисяч твітів про футболістів Бундесліги. 7,26% твітів про Шупо-Мотінга містили образи. Жоден інший футболіст не отримує й 6% негативних твітів.

Шупо-Мотінг перейшов у Баварію два роки тому на роль запасного форварда. Він забив 19 голів у 63 матчах за мюнхенський клуб. Перед тим камерунець грав за ПСЖ, Шальке, Майнц і Гамбург.