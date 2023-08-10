Після відходу Усмана Дембеле з Барселони два гравці каталонської команди змінили ігрові номери.

Вінгер Барселони Ферран Торрес поступився Рафіньї улюбленим 11-м номером бразильця. Як інформує Marca, гравець збірної Іспанії зробив це добровільно – як дружній жест. Згідно з джерелом, це зайвий раз свідчить про відмінну атмосферу в роздягальні команди.

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Сам Торрес взяв собі сьомий номер Усмана Дембеле, який йде з Барселони. Повідомляється, що трансфер француза ще не оформлений офіційно, але офіційний сайт Ла Ліги вже поміняв номери: тепер за Торресом офіційно значиться "сімка", а за Рафіньєю – №11.

Минулого сезону саме Торрес виступав під 11-м номером, тоді як Рафіньї доводилося грати у футболці з 22-м номером.

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