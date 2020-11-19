Форвард каталонців входить у сферу інтересів відразу трьох клубів АПЛ, повідомляє Sport.es. Брейтвейтом цікавляться Вест Бромвіч, Лідс і Вест Хем, за який виступає Андрій Ярмоленко.

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За даними джерела, Барселона хоче продати гравця та розраховує виручити за нього близько 15 млн євро. Сам Мартін не поспішає розлучатись із каталонцями, адже заявляє, що щасливий перебувати у клубі із зірковими гравцями.

Цікаво, що навіть відсутність постійної ігрової практики у 29-річного форварда не є поштовхом для зміни прописки. У поточному сезоні в активі Брейтвейта лише 37 зіграних хвилин у 5-ти матчах за "блаугранас".

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