Учора Дієго Сімеоне дав вихідний гравцям, які не полетіли у розташування своїх збірних. А вже сьогодні "матрацники" відновили роботу на тренувальній базі команди.

Захисник Порту втратив свідомість після моторошного зіткнення з голкіпером – "швидка" на полі і сльози партнерів

Посеред заняття Мусса Дембеле упав на газон без свідомості, повідомляє AS. Зазначається, що француз знепритомнів через стрибок артеріального тиску. Форварду оперативно надали допомогу, наразі його здоров'ю та життю нічого не загрожує. Футболіст покидав тренувальну базу, перебуваючи за кермом власного автомобіля.

Додамо, що Дембеле перебрався у Мадрид лише два місяці тому. 24-річний француз уже встиг зіграти за Атлетіко по два матчі у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, але результативними діями не відзначався.

Маліновський – зі щитом, Фонсека – на щиті, страшна Баварія, енний рекорд Мессі та флешбек для Шахтаря – огляд вікенду