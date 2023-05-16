21-річний уродженець Нью-Йорка, який наразі перебуває в оренді у французькому Реймсі, захищав кольори молодіжної збірної Англії (U-21), але вирішив змінити футбольне громадянство і виступати за збірну США. Як інформує One Football, посилаючись на інформаційне агентство PA, ФІФА схвалила це рішення.

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ФІФА дала добро на зміну футбольного громадянства, оскільки Балогун не встиг зіграти за збірну Англії в офіційних матчах. Форвард провів 13 матчів за англійську "молодіжку".

Фоларін народився в США, але перебрався до Англії у дворічному віці. Через громадянство своїх батьків він також мав право виступати за збірну Нігерії.

У цьому сезоні Ліги 1 на рахунку новоспеченого американця 19 голів у 34 матчах. Він вважається одним із найперспективніших талантів – раніше повідомлялося, що в послугах Фоларіна зацікавлений Ліверпуль Юргена Клоппа.

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