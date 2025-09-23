Як повідомляє The Athletic, форвард Арсенала Ноні Мадуеке після обстеження коліна уникнув розриву хрестоподібних зв’язок, однак залишиться поза грою мінімум на два місяці. Це означає, що він пропустить жовтневі матчі за збірну Англії та низку важливих поєдинків на клубному рівні.

Екс-форвард Арсенала в реанімації – гравець перебуває у штучній комі та бореться за життя

Травма 23-річного форварда стала ще одним випробуванням для Мікеля Артети. Команда вже не може розраховувати на Кая Хаверца, який у серпні переніс операцію на коліні, та Габріеля Жезуса, котрий не виходив на поле з січня через розрив зв’язок. Мадуеке цього літа приєднався до Арсенала з Челсі за 56 мільйонів євро та швидко став основним гравцем команди. Нападник вийшов у старті у чотирьох із п’яти перших матчів сезону, здобувши схвальні відгуки за свою гру.

Попереду Арсенал зіграє низку надважливих матчів, серед яких виїзд до Ньюкасла в АПЛ і поєдинки Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса та Атлетіко. Очікується, що Мадуеке зможе повернутися до складу на лондонське дербі з Тоттенхемом, яке заплановане на 23 листопада.

Арсенал вирвав нічию проти Ман Сіті на 90+3 – Артета джокерами зламав "автобус" Гвардіоли, який цілував арбітра