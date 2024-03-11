Мартінеллі пропустить матч із Порту через травму стопи, інформує The Athletic. 22-річний форвард зазнав ушкодження під час матчу "канонірів" із Шеффілд Юнайтед (5:0) і на 64-й хвилині не зміг покинути поле самостійно – він спирався на фізіотерапевтів клубу.

Повернення Зінченка та привоз Ремсдейла у відеоогляді матчу Арсенал – Брентфорд – 2:1

Повідомляється, що Габріел був відсутній не тільки в заявці на гру з Брентфордом (2:1), а й на сьогоднішньому тренуванні перед матчем із Порту, попри заяву головного тренера Арсенала Мікеля Артери про впевненість у тому, що бразилець буде готовий до цієї гри. Пізніше Мартінеллі помітили на території стадіону Емірейтс на милицях. "У Мартінеллі та Саки були невеликі проблеми. Ми впевнені, що вони зможуть стати частиною нашої команди у вівторок. Подивимося, як вони будуть почуватися", – зазначив тренер.

Матч Арсенал – Порту відбудеться у вівторок, 12 березня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перший матч завершився перемогою "драконів" із рахунком 1:0.

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