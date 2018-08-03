Форвард Арсенала Акпом перейшов у ПАОК Хачеріді та Шахова

Лондонський Арсенал відпустив Чубу Акпома у грецький ПАОК, за який виступають Євген Хачеріді та Євген Шахов.

Арсенал та ПАОК на своїх офіційних сайтах повідомили про перехід нападника Чуба Акпома у грецький клуб. Контракт розрахований на 3 роки.

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Англієць є вихованцем академії "канонірів", але за основну команду зіграв лише в 4 поєдинках, регулярно відправляючись в оренду в інші клуби.

Нагадаємо, у складі віце-чемпіона Греції виступають українці Євген Шахов та Євген Хачеріді.

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Команда наступного тижня зіграє в 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти московського Спартака.