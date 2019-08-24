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Форвард Арсенал U-23 Джон-Джулз забив розкішний гол у стилі кунг-фу

12:33 9 Читать на русском
Форвард Арсенал U-23 Джон-Джулз забив розкішний гол у стилі кунг-фу
Тайріс Джон-Джулз / Reuters

Форвард Арсенал U-23 Тайріс Джон-Джулз відзначився фантастичним голом у матчі проти одноліток з Евертона.

У матчі молодіжних команд Арсенала та Евертона, форвард "канонірів" Тайріс Джон-Джулз забив прекрасний гол у стилі Ібрагімовіча.

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На 5-ій хвилині матчу після довгої передачі з глибини, Джон-Джулз у стрибку п'ятою перекинув голкіпера суперників.

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Зазначимо, що Арсенал U-23 попри цей гол не зумів втримати перемогу, зігравши з Евертоном у результативну нічию (2:2).

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