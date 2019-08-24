Форвард Арсенал U-23 Джон-Джулз забив розкішний гол у стилі кунг-фу

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Зозуля допоміг Альбасете перемогти Жирону – українець отримав жовту карту та низьку оцінку за матчІспанія — 01:02 1604
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