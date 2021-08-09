У третьому турі бельгійської першості Антверпен на виїзді розгромив Стандард з рахунком 5:2.

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Героєм поєдинку став 27-річний Міхаель Фрай, який забив усі 5 голів гостей. Швейцарський форвард впевнено пробивав з різноманітних позицій і не хибив. За три тури Міхаель забив 6 м'ячів, це вже половина його результату з минулого сезону.

Це перша перемога Антверпена у поточному розіграші чемпіонату Бельгії.

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