Форвард Антверпена відзначився 5-ма голами в одному матчі
07:30 - Читать на русском
Нетиповий голепад трапився у чемпіонаті Бельгії. Дивіться відео голів матчу Стандард – Антверпен на Футбол 24.
У третьому турі бельгійської першості Антверпен на виїзді розгромив Стандард з рахунком 5:2.
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Героєм поєдинку став 27-річний Міхаель Фрай, який забив усі 5 голів гостей. Швейцарський форвард впевнено пробивав з різноманітних позицій і не хибив. За три тури Міхаель забив 6 м'ячів, це вже половина його результату з минулого сезону.
Це перша перемога Антверпена у поточному розіграші чемпіонату Бельгії.
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