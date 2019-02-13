Форвард Альбасете Бела: Я б хотів продовжувати грати разом із Зозулею

Нападник Альбасете Жеремі Бела заявив, що хоче разом із Романом Зозулею здобути команді путівку в Ла Лігу.

"Я всім задовлений тут, в Альбасете. У моєму контракті є опція продовження угоди на ще один рік. Вона ще не активована, але ми обговорюємо моє майбутнє в клубі.

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Я б хотів продовжувати грати разом із Романом Зозулею. Ми друзі, і ми дуже добре взаємодіємо на полі. Ми хочемо вийти з Альбасете до Прімери, це було б неймовірно.

Я не одержимий титулом найкращого бомбардира Сегнуди. Однак, якщо це допоможе команді піднятися у найвищий дивізін, то буде просто чудово", – цитує Бела 5maseldescuento.es.

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Роман Зозуля та Жеремі Бела в нинішньому сезоні забили на двох 16 голів, що робить їх одним із найнебезпечніших тандемів в Сегунді.