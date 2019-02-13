toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Форвард Альбасете Бела: Я б хотів продовжувати грати разом із Зозулею

15:22 914 Читать на русском
Форвард Альбасете Бела: Я б хотів продовжувати грати разом із Зозулею
Жеремі Бела / фото із соцмереж

Нападник Альбасете Жеремі Бела заявив, що хоче разом із Романом Зозулею здобути команді путівку в Ла Лігу.

"Я всім задовлений тут, в Альбасете. У моєму контракті є опція продовження угоди на ще один рік. Вона ще не активована, але ми обговорюємо моє майбутнє в клубі.

Зозуля розповів про своє майбутнє в Альбасете та відмовився коментувати суддівські змови

Я б хотів продовжувати грати разом із Романом Зозулею. Ми друзі, і ми дуже добре взаємодіємо на полі. Ми хочемо вийти з Альбасете до Прімери, це було б неймовірно.

Я не одержимий титулом найкращого бомбардира Сегнуди. Однак, якщо це допоможе команді піднятися у найвищий дивізін, то буде просто чудово", – цитує Бела 5maseldescuento.es.

Зозуля допоміг Альбасете встановити історичне досягнення – Іньєста і 97% фанатів оцінили

Роман Зозуля та Жеремі Бела в нинішньому сезоні забили на двох 16 голів, що робить їх одним із найнебезпечніших тандемів в Сегунді.

Теги
Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
46
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук