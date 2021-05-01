Друга ліга чемпіонату Нідерландів – не той чемпіонат, за яким пильно стежать. Увагу можуть привернути якісь курйози або гучні фіаско. Цього разу лиха вдача спіткала Браяна Броббея.

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Резервна команда Аякса гостювала у Алмере Сіті і мінімально поступилася. Однак відкрити рахунок могли саме амстердамці. Арбітр призначив пенальті у ворота господарів. До позначки підійшов Броббей і запустив м'яч настільки невлучно, що той навіть вилетів за межі стадіону.

До слова, 19-річний форвард проводить свій останній сезон у складі Аякса. Влітку на правах вільного агента приєднається до РБ Лейпциг.

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