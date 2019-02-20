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Фортуніс: Олімпіакос зараз у дуже потужному стані

21:37 69 Читать на русском
Фортуніс: Олімпіакос зараз у дуже потужному стані
Константінос Фортуніс / ФК Олімпіакос

Капітан Олімпіакоса Костас Фортуніс вважає, що команда здатна досягти в Києві необхідного результату для проходження в наступний раунд Ліги Європи.

"Матч з АЕКом був дуже вдалим. Думаю, що команда зараз знаходиться в дуже потужному стані. Ми віримо в себе і сподіваємося на позитивний результат.

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Ліга Європи – важкий турнір з сильними суперниками. Але наша команда полюбляє грати з важкими суперниками та важкі матчі. Я впевнений, що ми впораємося з завданням досягти якомога кращого результату.

Травма Хрістодулопулоса? Він дуже важливий гравець, який добре себе проявив у попередніх матчах. Якщо ми зможемо пройти далі, це буде йому підтримкою та подарунком від нас", – зазначив Фортуніс на передматчевій прес-конференції в Києві.

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Джерело: Футбол 24
Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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Теги
Ліга Європи Олімпіакос Олімпіакос Динамо - Олімпіакос Константінос Фортуніс Константінос Фортуніс
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