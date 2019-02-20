Фортуніс: Олімпіакос зараз у дуже потужному стані

Капітан Олімпіакоса Костас Фортуніс вважає, що команда здатна досягти в Києві необхідного результату для проходження в наступний раунд Ліги Європи.

"Матч з АЕКом був дуже вдалим. Думаю, що команда зараз знаходиться в дуже потужному стані. Ми віримо в себе і сподіваємося на позитивний результат.

Наставник Олімпіакоса Мартінш обіцяє Динамо сюрпризи та гнучку тактику

Ліга Європи – важкий турнір з сильними суперниками. Але наша команда полюбляє грати з важкими суперниками та важкі матчі. Я впевнений, що ми впораємося з завданням досягти якомога кращого результату.

Травма Хрістодулопулоса? Він дуже важливий гравець, який добре себе проявив у попередніх матчах. Якщо ми зможемо пройти далі, це буде йому підтримкою та подарунком від нас", – зазначив Фортуніс на передматчевій прес-конференції в Києві.

Динамо – Олімпіакос: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича