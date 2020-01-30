Фортуна орендувала півзахисника Лаціо

Вінгер збірної Косово Валон Беріша продовжить свою кар’єру у чемпіонаті Німеччини.

Півзахисник римського Лаціо Валон Беріша перейшов до дюссельдорфської Фортуни, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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26-річний футболіст виступатиме за нову команду до кінця сезону-2019/20. При цьому Фортуна, яка нині посідає останню сходинку турнірної таблиці Бундесліги, матиме право викупу футболіста після закінчення терміну оренди.

Нагадаємо, Беріша розпочав свою професіональну кар’єру футболіста у норвезькому Егерсунні у 2008 році. Згодом він перебрався у Вікінг, звідки у 2012 році за 2,8 млн євро перейшов у австрійський Зальцбург. В липні 2018-го він за 7,6 млн євро став гравцем Лаціо.

У поточному сезоні Валон зіграв за римський клуб у всіх турнірах 8 матчів, результативними діями не відзначався. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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