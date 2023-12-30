Лондонський Арсенал часів Арсена Венгера спромігся на велику кількість неймовірних досягнень. Одне з них вдалося втілити й в Лізі чемпіонів, але гравці та тренер з радістю обміняли б його на омріяний трофей.

Зберегти свої ворота на замку впродовж майже всього шляху Ліги чемпіонів – це завдання, яке виглядає нереальним для виконання. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про пару голкіперів, яким це вдалося.

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Лондонський Арсенал зразка 2005/2006 виглядав ідеальним втіленням футбольного генія Арсена Венгера. Надійні Туре, Сендерос, Ебуе, Кемпбелл та Кліші готові були впоратися з найбільш майстерними нападниками. Фабрегас, Пірес, Рейєс, Фламіні, Глєб, Жілберто Сілва та Фредрік Юнгберг творили магію в центрі поля. Анрі, ван Персі та наддосвідчений Бергкамп були безжальним вістрям, якого боялися усі суперники. З такими хлопцями не гріх замахнутися на найвищі вершини.

Арсенал у сезоні 2005/06 / Фото ФК Арсенал

Захищати ворота цієї команди випала можливість Єнсу Леманну та Мануелю Альмунії. Легенда німецького футболу був номером один, але й іспанець часто мав змогу проявити свою майстерність. Висока конкуренція та жага до великих перемог привели цю парочку до рекорду, про який не всі наважувалися навіть мріяти.

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"Каноніри" розпочали свій турнірний шлях в ЛЧ 2005/06 з групового етапу. Аякс, Тун та празька Спарта не виглядали конкурентами, але ніхто б не наважувався сказати, що Арсенал у 6 матчах пропустить лише один гол. Втім, саме так і сталося – лише в гостях в Аякса Альмунія пропустив єдиний гол у груповому етапі. Маркус Розенберг не підозрював, що саме з його удару почався відлік неймовірної "сухої" серії.

В 1/8 фіналу Арсеналу випав мадридський Реал. Пройти королівський клуб – це вже завдання з трьома зірочками, а не пропустити у жодному з двох протистоянь – щось на грані фантастики. Але той Арсенал вмів творити дива. 1:0 та 0:0 – і "каноніри" здобули статус претендента на кубок.

Трагедія Леманна у фіналі ЛЧ / Фото Mark Leech, OFFSIDE

З туринським Ювентусом історія була майже ідентичною – 2:0 у першому матчі та сухі нулі у другому. Вільяреал повторив долю своїх співвітчизників: "жовта субмарина" мінімально програла у першому матчі та не змогла знайти ключ до оборони Арсенала у матчі-відповіді. Арсенал дійшов до фіналу ЛЧ, пропустивши лише в одному матчі групового етапу!

Але на Стад де Франс у Парижі фортуна відвернулася від голкіперів Арсенала, які демонстрували вершину майстерності впродовж всього турніру. Єнс Леманн зніс Ето'о та отримав червону картку за фол останньої надії. Альмунія надійно захищав ворота команди, яка навіть у меншості спромоглася на гол, але удача його підвела.

Спочатку Ето'о знайшов шпарину та проштовхнув м'яч у ближній кут, а згодом Белетті потужним ударом прошив ноги іспанця. 995 хвилин без пропущених голів – показник, який навряд чи хтось зможе перевершити, але Леманн та Альмунія з радістю обміняли б цей рекорд на звання переможця Ліги чемпіонів.