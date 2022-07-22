Шахтар проводить товариський матч проти нідерландської Фортуни. Дивитися гру наживо можна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Матч Фортуна – Шахтар стартує о 19:30 за київським часом. Звітний поєдинок стане дебютним для "гірників" під керівництвом Ігора Йовічевіча. Після свого призначення хорват заявив, що йому достатньо часу, аби підготувати команду до старту сезону. Дивимося на перші плоди його роботи.

Рома підтвердила проведення матчу з Шахтарем

Донеччани майже два місяці перебувають без ігрової практики, але сьогоднішній суперник не повинен створити багато проблем. У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Фортуна лише в останньому турі врятувалася від вильоту.

Склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Бондар, Удод, Корнієнко – Степаненко, Джурасек, Криськів – Вакула, Сікан, Тотовицький