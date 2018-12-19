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Фортуна – Борусія Д: Алькасер встановив унікальний рекорд Бундесліги

07:30 1 Читать на русском
Фортуна – Борусія Д: Алькасер встановив унікальний рекорд Бундесліги
Пако Алькасер (зліва) / фото: ФК Борусія Д

В матчі 16 туру чемпіонату Німеччини Фортуна сенсаційно перемогла Борусію Д. Нападник "джмелів" Пако Алькасер забив черговий гол у Бундеслізі та увійшов в історію турніру.

Борусія Д у поєдинку 16 туру Бундесліги зазнала першої поразки в чемпіонаті. Підопічні Люсьєна Фавра несподівано програли Фортуні.

Нападник дортмундців Пако Алькасер забив вже 10-й гол після виходу на заміну протягом одного чемпіонату. Це перший подібний випадок в історії Бундесліги, повідомляє Opta.

Всього ж в активі Пако 12 голів в чемпіонаті – він є найкращим бомбардиром першості. Борусія Д після 16 туру набрала 39 очок та лідирує в Бундеслізі.

До слова, нещодавно дортмундці оголосили про викуп Алькасера, який виступав за Борусію на правах оренди з Барселони.

Фантастичний дебют і розуміння футболу Фавра. Пако Алькасер – нетиповий, але правильний вибір Борусії Д

Німеччина16 турЕСПРІ-Арена (Дюсельдорф)

Фортуна - Борусія Дортмунд: Вівторок 18 грудня 2018

Фортуна
Матч завершено
2 : 1
Борусія Дортмунд
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