Фортуна – Борусія Д: Алькасер встановив унікальний рекорд Бундесліги

В матчі 16 туру чемпіонату Німеччини Фортуна сенсаційно перемогла Борусію Д. Нападник "джмелів" Пако Алькасер забив черговий гол у Бундеслізі та увійшов в історію турніру.

Борусія Д у поєдинку 16 туру Бундесліги зазнала першої поразки в чемпіонаті. Підопічні Люсьєна Фавра несподівано програли Фортуні.

Нападник дортмундців Пако Алькасер забив вже 10-й гол після виходу на заміну протягом одного чемпіонату. Це перший подібний випадок в історії Бундесліги, повідомляє Opta.

Всього ж в активі Пако 12 голів в чемпіонаті – він є найкращим бомбардиром першості. Борусія Д після 16 туру набрала 39 очок та лідирує в Бундеслізі.

До слова, нещодавно дортмундці оголосили про викуп Алькасера, який виступав за Борусію на правах оренди з Барселони.

Фантастичний дебют і розуміння футболу Фавра. Пако Алькасер – нетиповий, але правильний вибір Борусії Д