Форсберг: Швеція перевершила багато великих команд

Нападник збірної Швеції Еміль Форсберг прокоментував поразку від Англії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, Англія перемогла Швецію з рахунком 2:0 та вперше за 28 років зіграє у півфіналі чемпіонату світу.

"Був складний матч, але ми були до цього готові. Ми добре провели гру, намагалися робити в кожному епізоді все, що могли, і контролювати м'яч максимально добре. На жаль, у нас було багато втрат. Після першого пропущеного гола ми втратили енергію, він нас шокував.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Підсумки турніру? Безумовно, результат позитивний. У нас ніхто не вірив спочатку. Ми перевершили багато великих команд, вийшли в 1/4 фіналу і вилетіли, програвши дуже сильній збірній Англії. Ми пишаємося виконаною роботою. Безумовно, нам дуже сумно, що ми залишаємо турнір, але життя триває", – цитує Форсберга Championat.