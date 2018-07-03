toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ Новини ЧС 2018

Форсберг: Приголомшливе відчуття – вийти в чвертьфінал

20:35 59 Читать на русском
Форсберг: Приголомшливе відчуття – вийти в чвертьфінал
Еміль Форсберг / Фото: ФІФА

Найкращий гравець матчу Швеція – Швейцарія та автор єдиного гола Еміль Форсберг поділився враженнями від поєдинку.

"Цей гол – дуже великий особистий успіх. Щасливий за результат команди. Це прекрасно, гордий цим результатом. Просто сльози навертаються. Сподіваюся, всі в Швеції пишаються нашою командою. Мій жест? Це для дружини.

Швеція – Швейцарія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Тут багато хороших збірних, важливо вірити в те, що ти робиш. Ми знаємо, що можемо бути гарні і в атаці, і в захисті. Ми в чвертьфіналі – значить наша робота пророблена не дарма. Мені подобається приходити на допомогу іншим гравцям, я інстинктивно роблю все, що може допомогти команді.

Ми сфокусувалися, терпляче працювали і вірили в успіх. Я так завжди працював. Приголомшливе відчуття – вийти в чвертьфінал. Це підштовхує нас до ще більших результатів", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

ЧС-2018 Швеція – Швейцарія: організована гра та чітко виконаний план вивели скандинавів у чвертьфінал

ЧС 20181/8 фіналу

Швеція - Швейцарія: Вівторок 03 липня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Швейцарія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Швеція - Швейцарія Швеція Швеція Еміль Форсберг Еміль Форсберг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
49
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук