Форсберг: Приголомшливе відчуття – вийти в чвертьфінал

Найкращий гравець матчу Швеція – Швейцарія та автор єдиного гола Еміль Форсберг поділився враженнями від поєдинку.

"Цей гол – дуже великий особистий успіх. Щасливий за результат команди. Це прекрасно, гордий цим результатом. Просто сльози навертаються. Сподіваюся, всі в Швеції пишаються нашою командою. Мій жест? Це для дружини.

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Тут багато хороших збірних, важливо вірити в те, що ти робиш. Ми знаємо, що можемо бути гарні і в атаці, і в захисті. Ми в чвертьфіналі – значить наша робота пророблена не дарма. Мені подобається приходити на допомогу іншим гравцям, я інстинктивно роблю все, що може допомогти команді.

Ми сфокусувалися, терпляче працювали і вірили в успіх. Я так завжди працював. Приголомшливе відчуття – вийти в чвертьфінал. Це підштовхує нас до ще більших результатів", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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