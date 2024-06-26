"Футбол 24" знайшов чимало нових інсайдів з Іспанії щодо трансферної саги Артема Довбика в Атлетіко. Однак іспанські ЗМІ обговорюють не лише майбутнє Пічічі.

Іспанські ЗМІ не вражені виступами Артема Довбика на Євро-2024 – українець не відзначався результативними діями у 2 матчах, проте залишається ціллю Атлетіко. Видання AS навіть поділилось інформацією, що "матрацники" через це втратили інтерес до українця.

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Проте наставник команди Дієго Сімеоне рішуче налаштований отримати форварда збірної України та очікує отримати нового гравця перед початком китайського турне. Цікаво, що на позицію Довбика розглядають його головного конкурента за Пічічі – Александера Сьорлота.

Окрім цього, чимало уваги приділили Анатолію Трубіну за виступ проти Словаччини, якому вже пророкують майбутнє Едерсона чи Облака. Атлетіко перебуває у пошуку заміни для Яна Облака, але буде складно підписати Трубіна – Бенфіка навряд чи відпустить основного голкіпера задешево. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".