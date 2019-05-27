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Форму Лестера можна купити вдвічі дешевше за офіційну ціну – черговий казус зі скандальним комплектом

14:13 1325 Читать на русском
Форму Лестера можна купити вдвічі дешевше за офіційну ціну – черговий казус зі скандальним комплектом
Третій комплек форми Лестера / ФК Лестер

У Лестера знову неприємності через експериментальний третій комплект форми на наступний сезон.

Спочатку Лестер критикували через те, що їхній резервний комплект екіпірування дуже схожий на форму, в якій збірна Німеччина виступала на ЧС-2018.

Лестер представив гламурну форму на наступний сезон

Згодом з'ясувалося, що таку ж форму від Adidas можна придбати на Kitlocker значно дешевше, ніж на офіційному сайті Лестера. Зокрема "лисиці" просять 55 фунтів за дорослий розмір і 40 – за дитячий.

На згаданому сайті, схожа колекція від Adidas називається "Campeón 19" і коштує 26 і 16 фунтів відповідно. Окрім того, можна вибрати інший колір.

Технічним спонсором Лестера є компанія Adidas, яка вже робила форму рожевого кольору для Манчестер Юнайтед.

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Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Футбольна форма
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