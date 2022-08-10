Бенфіка вдруге обіграла Мітьюлланд та вийшли на Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 3 раунд кваліфікації, матч-відповідь

Мітьюлланд – Бенфіка – 1:3, за сумою двох матчів – 2:7

Голи: Сісто, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88

Лісабонці після домашнього матчу могли дозволити собі експериментувати, але Рогер Шмідт однаково виставив найсильніший склад. Роману Яремчуку звично не знайшлося місця в основі. Українець з'явився на полі відразу по перерві.

Бенфіка переграла Мітьюлланд і чекає Динамо у плей-офф Ліги чемпіонів – Яремчук віддав асист на шедевр

Наприкінці зустрічі Яремчук записав собі в актив гольову передачу. Щоправда, це лише формальний асист. Роман в центрі поля відпасував Гонсалвешу, а той змістився з флангу та фантастичним ударом поклав м'яч під поперечину.