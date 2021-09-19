Після провалу на чолі Пеньяроля (4 перемоги в 11 матчах) Форлан вирішив знизити планку та потренувати в уругвайській Сегунді клуб Атенас. Але й на цьому рівні команда Дієго показала погані результати (4 перемоги у 12 матчах).

Як наслідок, Атенас оголосив про звільнення Дієго Форлана у своїх соцмережах. Легендарний форвард очолив команду лише в березні цього року, підписавши контракт до 2022-го.

Свого часу Форлан встиг пограти за Манчестер Юнайтед, Вільяреал, Атлетіко та Інтер, а зоряним часом нападника був ЧС-2010, де він став найкращим бомбардиром турніру.

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