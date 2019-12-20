Форлан розпочав тренерську кар'єру – легендарний уругваєць офіційно очолив Пеньяроль

Колишній нападник збірної Уругваю Дієго Форлан розпочав тренерську кар'єру.

Найкращий гравець чемпіонату світу 2010 року призначений на пост головного тренера Пеньяроля з Монтевідео, інформує офіційний твіттер уругвайського клубу.

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Нагадаємо, Форлан оголосив про завершення своєї ігрової кар'єри у серпні цього року. Останнім його клубом був гонконзький Кітчі. У Європі він виступав за Манчестер Юнайтед, Вільяреал, Атлетіко та Інтер.

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