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Форлан розпочав тренерську кар'єру – легендарний уругваєць офіційно очолив Пеньяроль

20:44 383 Читать на русском
Форлан розпочав тренерську кар'єру – легендарний уругваєць офіційно очолив Пеньяроль
Дієго Форлан / ФК Пеньяроль

Колишній нападник збірної Уругваю Дієго Форлан розпочав тренерську кар'єру.

Найкращий гравець чемпіонату світу 2010 року призначений на пост головного тренера Пеньяроля з Монтевідео, інформує офіційний твіттер уругвайського клубу.

"Роналду був егоїстом, завжди ходив біля дзеркала", – Форлан згадав спільні роки з португальцем в МЮ

Нагадаємо, Форлан оголосив про завершення своєї ігрової кар'єри у серпні цього року. Останнім його клубом був гонконзький Кітчі. У Європі він виступав за Манчестер Юнайтед, Вільяреал, Атлетіко та Інтер.

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