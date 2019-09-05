Форлан назвав головну перевагу Атлетіко над Барселоною та Реалом

Екс-форвард Атлетіко Дієго Форлан високо оцінив трансферну політику колишнього клубу.

"Я знаю, що у Реала і Барселони є чудові гравці, але вони є і у Атлетіко. "Матрацники" підписали дуже хороших гравців, наприклад, Жоау Феліша, а Дієго Коста – досвідчений і дуже талановитий футболіст. Вони оновили команду і провели хорошу передсезонку. Тепер подивимося, що вони зможуть зробити в сезоні. Але вони виглядають дійсно добре.

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Атлетіко буде боротися за титул, вони завжди б'ються. Прірва між ним та Реалом з Барселоною стала меншою. Гравці, які творять історію Реала і Барселони, теж старіють. Це може стати перевагою для Атлетіко", – цитує Форлана Goal.

Після трьох турів Ла Ліги Атлетіко очолює турнірну таблицю, маючи максимальний результат – 9 очок.

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